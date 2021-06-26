لوكاكو سعيد بإنجازاته لكنه يتطلع للحاق برونالدو

يعتقد روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا أنه يفترض أن يصنف كمهاجم من الطراز العالمي الأول ويقول إن كل شيء سار على ما يرام بالنسبة له خلال هذا الموسم في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في دور الـ 16 ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم غدا الأحد.

وسيطرت المقارنة بين اللاعبين على المشهد قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين البرتغالي حامل اللقب و البلجيكي المصنف الأول عالميا في إشبيلية الإسبانية والتي يعتبرها البعض الأقوى في هذه الجولة.

وأصبح رونالدو على بعد هدف واحد من تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الأهداف الدولية بينما لوكاكو هو الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي برصيد 63 هدفا أحرزها في 96 مباراة دولية.

وعن النجم البرتغالي المخضرم قال لوكاكو "في هذه السن يواصل تألقه وأنا من جهتي سأسعى للاقتراب من إنجازاته قدر المستطاع".

وأكد لوكاكو أن رونالدو كان مصدر إلهام وتحفيز كبير بالنسبة له. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف لوكاكو "أحب المنافسة. عندما يقول شخص ما إنه أفضل مني فأنا أرغب في التفوق عليه. ورونالدو يريد أن يكون الأفضل في كل شيء و(المهاجم الفرنسي كيليان) مبابي يريد أيضا الفوز بكل شيء".

وقال لوكاكو أيضا "قطعت خطوة كبيرة. اعتاد الناس على الإشارة إلى (روبرت) ليفاندوفسكي و(كريم) بنزيمة و(هاري) كين كلاعبين من الطراز العالمي الأول. بالنسبة لي كانوا يقولون عني (إنه يقدم أداء جيدا) والآن أنا لاعب من الطراز العالمي الأول أيضا. كان هذا هدفي الشخصي".

وأردف المهاجم البلجيكي قائلا "كان من الضروري الفوز بالألقاب. التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان منحني دفعة والآن أريد التتويج مع الشياطين الحمر (المنتخب البلجيكي) وهو الأمر الذي سيكون بمثابة أفضل إنجاز لهذا الفريق.. وهذا هو الوقت المناسب لحصد الثمار".

وبفضل الجيل الذهبي الحالي من اللاعبين ظل المنتخب البلجيكي على رأس قائمة التصنيف الدولية لمنتخبات كرة القدم طوال نحو ثلاثة أعوام لكن بدون التتويج بأي لقب كبير بعد أن خسر في قبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا أمام فرنسا.

وأشار لوكاكو إلى أن منتخب بلاده لم يكن ناضجا بما يكفي في كأس العالم أمام فرنسا لكنه "الآن يعرف كيفية تحقيق الفوز وبأساليب عديدة".

وفي مقابلة منفصلة بثها التلفزيون البلجيكي قال لوكاكو إن الفوز في البطولة الأوروبية الحالية سيكون أفضل تتويج لهذا الموسم الأسطوري بالنسبة له.