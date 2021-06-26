الشقيقان كومان وجها لوجه... برشلونة يخوض ودية ضد "بيتار القدس" الإسرائيلي

يخوض فريق برشلونة الإسباني مباراة ودية ضد نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي في 4 أغسطس/آب المقبل.

وللمفارقة فإن مدرب الفريق الكتالوني رونالد كومان هو شقيق إروين مدرب النادي الإسرائيلي، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وسيعود برشلونة إلى التدريب في 12 يوليو/تموز المقبل، حيث سيطير إلى ألمانيا للعب مبارة ودية ضد شتوتغارت، ثم يذهب بعدها إلى إسرائيل مطلع أغسطس حيث سيخوض الودية الثانية.

وكان من المفترض أن يلعب برشلونة مع فياريال بطل الدوري الأوروبي، لكن فيما بعد تقرر أن يكون المنافس "بيتار القدس" الإسرائيلي بدلا منه.