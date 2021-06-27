سيرينا ويليامز تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو

أعلنت أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، اليوم الأحد، أنها لن تشارك مع المنتخب الأمريكي في أولمبياد طوكيو.

وعشية انطلاق بطولة ويمبلدون قالت سيرينا (39 عاما) للصحفيين: "نعم. بالفعل أنا خارج قائمة المشاركين في أولمبياد طوكيو على حد علمي".

وتنطلق دورة طوكيو الصيفية، المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، في 23 يوليو/تموز المقبل.

ولعبت ويليامز في الأولمبياد أعوام 2000 و2008 و2012 و2016، حيث فازت بأربع ميداليات ذهبية بين الفردي والزوجي.

ومع ذلك، فقد غابت عن أولمبياد أثينا 2004 بسبب إصابة في الركبة.

يذكر أن سيرينا ويليامز قد حصدت 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وتسعى للفوز باللقب الـ 24 في ويمبلدون.