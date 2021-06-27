صحيفة: "الكاف" يرفض تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مقترح تقديم موعد إقامة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقرر يوم 17 يوليو/ تموز في المغرب.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مطلع قوله، إن النادي المصري أُخبر بأن "الكاف" لن يوافق على تغيير موعد المباراة النهائية ويعتزم إقامتها في موعدها دون تقديم أو تأجيل.

يأتي ذلك بعدما رجحت تقارير إعلامية وآراء محللين، أن يقدم "الكاف" على تغيير موعد المباراة، لتلعب يوم 14 أو 15 من الشهر القادم، من أجل السماح للاعبي الأهلي باللحاق بمنتخب بلادهم المشارك في أولمبياد طوكيو، نظرا لنظام الفقاعة الذي لا يسمح بانضمام أي شخص إلى البطولة بعد يوم 16 يوليو.

وأوضح المصدر، أن الاتجاه الأقرب حاليا لأنهاء أزمة المنتخب الأولمبي مع الأهلي هي اختيار ثلاثة لاعبين فقط من الأهلي للتواجد في المنافسات. يضم منتخب مصر الأولمبي 6 لاعبين من الأهلي، هم ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ومصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر.

تستهل مصر مشوارها في الأولمبياد بمواجهة أسبانيا يوم 22 يوليو المقبل ثم الأرجنتين يليها أستراليا.

و يرغب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في ضم الثائي محمد الشناوي وأيمن أشرف ( فوق السن) لقائمة الفراعنة الصغار في الدورة الأولمبية. لكن الصحيفة المصرية قالت إن غريب استقر في النهاية على ضم الثلاثي، ناصر ماهر ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام فقط من الأهلي.