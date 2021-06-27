برشلونة يعلن رسميا رحيل مدافعه

ووفقا لبيان النادي الكتالوني، فإن نادي نيس فعل بند الشراء في عقد المدافع الفرنسي جان كلير توديبو.
❗ OGC Nice exercises its right to purchase @jctodibo— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2021
وكان توديبو يلعب مع نيس منذ الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء نظير 8.5 مليون يورو.
وفي سياق آخر، يعيش جمهور برشلونة حالة من القلق، مع اقتراب انتهاء عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.
وينتهي عقد ميسي فعليًا مع برشلونة بعد 72 ساعة، ولم يعلن برشلونة أو اللاعب حتى الآن أي أنباء بشأن التجديد.
ويخشى جمهور البارسا من حدوث مفاجأة كبرى، برحيل أسطورة النادي هذا الصيف، خاصة أنه أراد الرحيل في الصيف الماضي.
يشار إلى أن ميسي يتواجد حاليا مع منتخب بلاده لخوض فعاليات كوبا أمريكا بالبرازيل.
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