أهداف مباراة التشيك وهولندا (2-0)... فيديو

فاز منتخب التشيك لكرة القدم على نظيره الهولندي بهدفين مقابل لا شيء، في المبارة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وسجل توماس هولز وباتريك شيك هدفي المباراة في الشوط الثاني ليمنحا جمهورية التشيك بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

يشار إلى أن اللاعب دي ليخت، مدافع هولندا، حصل على بطاقة حمراء بسبب لمسة يد في الدقيقة 55، ومن المنتظر أن تلعب التشيك في مواجهة الدنمارك في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل في باكو بأذربيجان.