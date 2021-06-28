أبرز مباريات اليوم في يورو 2020 ... مواجهة بين كرواتيا وإسبانيا

ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم، يوما حافلا بالمواجهات الكروية المثيرة، في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، أبرزها مواجهة كرواتيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا. نقدم لكم مواعيد اهم مباريات اليوم.

ملخص مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020

مباراة كرواتيا أمام إسبانيا: اليوم الاثنين الساعة السادسة ‏مساء بتوقيت القاهرة

مباراة فرنسا ضد سويسرا: اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساء ‏بتوقيت القاهرة

جدول مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020

مباراة كرواتيا وإسبانيا

يلعب، اليوم الاثنين، منتخبا كرواتيا وإسبانيا في دور الـ16 من بطولة ‏يورو 2020 في مواجهة نارية على ملعب باركن ستاديون الدنماركي ‏في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة (الرابعة بتوقيت ‏غرينتش).‏

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء فرنسا أمام ‏ سويسرا المقامة في نفس اليوم أيضا.

‏ويسعى "الماتادور الإسباني" في تلك المواجهة إلى إثبات تفوقه ‏الأوروبي، فيما يحاول الكروات الحفاظ على سلسلة انتصاراتهم ‏الأخيرة والتأهل لدور الثمانية.‏

مباراة فرنسا وسويسرا

يلعب، اليوم الاثنين، منتخبا فرنسا وسويسرا في دور الـ16 من بطولة ‏يورو 2020 في لقاء صعب يقام على ملعب أرينا ناسيونالا الروماني ‏بمدينة بوخارست في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ‏‏(السابعة بتوقيت غرينتش).‏

وتسعى "الديوك الفرنسية" إلى تأكيد تربعهم على رأس الكرة العالمية ‏حاليا، بتحقيق انتصار عريض على منتخب سويسرا الذي حقق ‏مفاجآت مدوية في "يورو 2020" بتأهله كأفضل أصحاب المركز ‏الثالث بالمجموعة الأولى.‏

من خلال "سبوتنيك" يمكنك متابعة: أحدث أخبار كأس أمم أوروبا 2020