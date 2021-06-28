النصر السعودي يحسم موقفه من ضم مدافع بايرن ميونخ الألماني بواتينغ

وقال مصدر في النصر إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن تحرك إدارته للتعاقد مع المدافع الألماني المخضرم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب موقع "كوورة".

وأوضح أن بواتينغ (32 عاما) الذي يرحل عن العملاق البافاري بنهاية عقده في 30 يونيو/حزيران الجاري، ليس ضمن الأسماء المطروحة على طاولة النصر لتدعيم فريقه الأول استعدادا للموسم المقبل 2021-2022.

وبحسب المصدر، فإن النصر يركز حاليا على التجهيز للمعسكر التحضيري للموسم المقبل، الذي سيبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل، والذي اختارت إدارة النصر بلغاريا لاحتضانه.

يشار إلى أن المدافع الألماني سبق ولعب في صفوف هيرتابرلين وهامبورغ ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وشارك في 553 مباراة، أحرز 16 هدفا وصنع 34 أخرى، وتوج بـ29 بطولة، أبرزها كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2014.