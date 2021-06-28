لاعب الزمالك السابق: رمضان صبحي سينتهي خلال عامين

أكد لاعب نادي الزمالك المصري السابق، أيمن عبدالعزيز، تراجع مستوى لاعب فريق بيراميدز رمضان صبحي، منذ انضمامه إلى الفريق في بداية الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه في حالة الاستمرار على الوضع الحالي سينتهي خلال عامين.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، إن رمضان صبحي يمر بفترة سيئة مع بيراميدز ومستواه الفني في تراجع كبير خلال الفترة الماضية، متابعا: "أرى أنه سينتهي خلال عامين، في حال عدم البحث عن تجربة جماهيرية، حيث تراجع مستواه الفني بشكل كبير، لعدم وجود جماهير خلفه تزيد قوة شخصيته".

وكان علي صقر، وكيل أعمال، رمضان صبحي، نفى وصول أي عروض رسمية، محلية أو دولية، في الوقت الحالي لرمضان صبحي، مؤكدا أن اللاعب سعيد في ناديه الحالي، بيراميدز.

وأفاد صقر بأنه "ليس لديه معلومات بشأن متابعة نادي ألماني لرمضان صبحي، أكيد هناك من يتابع اللاعب لكن لا يوجد أي عروض رسمية، وصبحي لا يشغل باله بما يحدث في مواقع التواصل". وقال "إدارة بيراميدز محترفة، وتعلم ما هو مقبل عليه رمضان، كل الأمور واردة بعد الأولمبياد، لكنه سعيد في بيراميدز، لو هناك عرض مناسب للاعب والنادي سيكون هناك تفاوض دون أزمات".

ويشار إلى أن رمضان صبحي قد انتقل لصفوف بيراميدز، مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، للنادي الأهلي المصري.