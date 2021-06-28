ملخص وأهداف مباراة إسبانيا وكرواتيا.. فيديو

فازت إسبانيا على كرواتيا بـ 5 أهداف مقابل 3 في المبارة التي أقيمت بينهما منذ قليل في بطولة كأس الأمم الأوربية يورو 2020.

فوز إسبانيا الذي يؤهلها لدور الـ 16، لم يكن سهلا، حيث شهدت المباراة تغييرا في وجهتها أكثر من مرة.

ففي حين يحاول المنتخب الإسباني قيادة هجوم شديد، تأتي الدقيقة 20، لتتلقى شباكه هدفًا بنيران صديقة، عقب تمريرة خاطئة من بيدري فشل حارس المرمى أوناي سيمون في الإمساك بها.

بعد الهدف استمرت إسبانيا في السيطرة على مجريات اللعب، حتى تمكن بابلو سارابيا من إدراك التعادل في الدقيقة 38 عبر تسديدة قوية فشل الحارس الكرواتي في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بواقع هدف لكل فريق.

يبدأ الشوط الثاني وتعود إسبانيا لسيطرتها، حتى تأتي الدقيقة الـ12 ليسجل فيها أزبليكويتا هدفا من رأسية قوية عبر عرضية لعبها فيران توريس.

نفس اللاعب الذي مرر الهدف الثاني "فيران توريس" يعود ولكن في الدقيقة الـ77 ليسجل هدفا رائعا من تمريرة لعبها له البديل باو توريس.

تقترب المباراة من نهايتها وينشط المنتخب الكرواتي ويسجل في الدقيقة 85 هدفا عن طريق تسديدة من منطقة الجزاء للبديل أورسيتش، فيتقلص الفارق لهدف واحد.

تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، فيحتسب حكم اللقاء التركي شاكير 6 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، ويكثف المنتخب الكرواتي هجومه وينجح في اقتناص التعادل في الدقيقة 92 عن طريق البديل أيضا، ماريو بازاليتش، وسط ذهول من المنتخب الإسباني.

تمتد المباراة بناء على تلك النتيجة لشوطين إضافيين داخل ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ليسجل المنتخب الإسباني هدفا بطريقة رائعة لـ "موراتا"، وذلك في الدقيقة الـ 10 من الشوط الإضافي الأول.

لم ينتظر الإسبان بعد هدفهم الرابع كثيرا، ثلاث دقائق فقط وأرادوا إنهاء المباراة، حيث قام أوريازابال بتسجيل الهدف الخامس من كرة عرضية تلقاها عن طريق أولمو، لتنتهي المبارة بالفعل ويخرج الكروات من البطولة.