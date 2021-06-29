مبابي يعلق للمرة الأولى على إهداره ركلة الجزاء الحاسمة في "يورو 2020"

علّق مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، لأول مرة، على إهداره ركلة الجزاء الحاسمة التي تسببت في خروج "منتخب الديوك" من بطولة أمم أوروبا 2020.

وأكد مبابي، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أن فرنسا حزينة جدا بعد الخروج من بطولة أوروبا، وأن إهدار الركلة سيجعله يبقى مستيقظا خلال الليل، قائلا: "أتقدم بالاعتذار بسبب هذه الركلة. كنت أريد مساعدة الفريق لكني فشلت".

وأضاف: "سيكون من الصعب بالنسبة لي النوم بعد ذلك، لكن لسوء الحظ هذه مراحل الصعود والهبوط في هذه الرياضة التي أحبها كثيرا"، متابعا: "أهم شيء أن نعود أقوى من أجل الارتباطات المستقبلية. أوجه التهنئة إلى المنتخب السويسري وأتمنى له كل التوفيق".

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وسجلت سويسرا هدفين في آخر عشر دقائق من المباراة التي جمعت الفريقين، لتنتزع التعادل 3-3، ولم تتغير النتيجة في الوقت الإضافي، قبل أن ينقذ الحارس إيان زومر ركلة الترجيح الأخيرة من مبابي، لتفوز سويسرا بركلات الترجيح 4-5، وتلعب مع إسبانيا التي هزمت كرواتيا بنتيجة 5-3 في دور الثمانية، يوم الجمعة المقبل.