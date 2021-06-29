5 حقائق تاريخية من مباراة فرنسا وسويسرا

ضربت سويسرا موعدا مع إسبانيا في الدور الربع النهائي من بطولة أمم أوروبا بعد إقصائها فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، أمس الاثنين.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 3-3 بعد أن استفاق المنتخب السويسري وسجل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة، لتصل المباراة إلى الأوقات الإضافية ومنها إلى الاحتكام بركلات الترجيح.

وشهد اللقاء 5 حقائق تاريخية تم تسجيلها لأول مرة في اللقاء:

1- 67 عاما للمشاركة في دور ربع نهائي

تعتبر المرة الأولى التي تصل بها سويسرا إلى الدور الربع النهائي لبطولة كبرى كبطولة أمم أوروبا وكأس العالم، وآخر مرة تمكنت فيها سويسرا من الوصول لهذا الدور كانت في مونديال 1984.

كما أنها المرة الأولى في تاريخه الذي يفوز بها المنتخب السويسري بركلات الترجيح بعد 3 إخفاقات في 2006، و2016 و2019.

67 – For the first time in 67 years (World Cup 1954), Switzerland have reached the quarter final of a major tournament. Upset. #FRASUI #SUI #EURO2020 pic.twitter.com/B2ShFxmkwZ — OptaFranz (@OptaFranz) June 28, 2021

2- أفضل صانع أهداف

يحتاج السويسري ستيفين زوبير، لصناعة هدف واحد ليصبح أفضل صانع أهداف في بطولة واحدة برصيد 5 تمريرات، ليفض الشراكة مع آرون رامسي وإدين هازارد اللذين صنعا 4 أهداف في بطولتي 2016 و2012.

Most assists provided at a single European Championships:



4 - Steven Zuber (2020)

4 - Aaron Ramsey (2016)

4 - Eden Hazard (2012)

4 - Ljubinko Drulović (2000)



The midfielder has now assisted four of #SUI's five goals at #EURO2020. pic.twitter.com/JlBlwzSdqF — Squawka Football (@Squawka) June 28, 2021

3- أول غياب عن الربع النهائي وحظ عاثر مع ركلات الجزاء

للمرة الثالثة على التوالي تخسر فرنسا بركلات الترجيح في بطولة كبرى، آخرها نهائي كأس العالم في ألمانيا 2006، أمام إيطاليا، كما تعتبر المرة الأولى التي يغيب فيها المنتخب الفرنسي عن ربع نهائي مسابقة دولية كبرى.

3 – France have been eliminated in their last 3 games in which they played extra time in major tournaments (EURO + World Cup), as many as in their first 11. Out. #FRASUI #EURO2020 pic.twitter.com/MU0J9KlKlj — OptaJean (@OptaJean) June 28, 2021

4- بوغبا أول لاعب فرنسي يسجل في أربع بطولات قارية

بتسجيله للهدف الثالث لمنتخب بلاده، أصبح بول بوغبا، أول لاعب في تاريخ الكرة الفرنسية يسجل في 4 بطولات قارية وهي مونديالي 2014 و2018، وكأسي أوروبا 2016 و2020.

Paul Pogba is the first French player to score in four consecutive major tournaments without interruption:



✅2014 World Cup

✅2016 Euros

✅2018 World Cup

✅2020 Euros



Platini would have had the record if they qualified in 1980. 😉 pic.twitter.com/KcaDLlL6JD — William Hill (@WilliamHill) June 28, 2021

5- لوريس وضربات الجزاء

أصبح هوغو لوريس، ثاني حارس مرمى في تاريخ فرنسا يتصدى لركلة جزاء في اليورو بعد فابيان بارتيز في نسخة 2004 من أمام ديفيد بيكهام، كما أنها الركلة الأولى التي يوقفها مع فرنسا منذ عام 2012.