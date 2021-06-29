إبراهيموفيتش ينشر مقطعا مصورا من فيلمه "أنا زلاتان"...فيديو

نشر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مقطعا مصورا لفيلم يتحدث عن سيرته الذاتية مستوحى من كتاب طرح في عام 2011.

وكان إبراهيموفيتش قد شارك بنفسه في كتابته، وسيكون الفيلم باسم I AM ZLATAN.

كما شارك زلاتان بكتابة السيناريو وتم تصوير الفيلم في السويد وأمستردام ومن إخراج ينس خوجرين

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

ويظهر الفيلم طفولة إبراهيموفيتش وظهور موهبته مرورا بمرحلة صعوده والتحديات التي واجهته.

يذكر بأن النجم السويدي غاب عن بطولة أمم أوروبا بسبب الإصابة.