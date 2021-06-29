أهداف مباراة إنجلترا وألمانيا 2-0 في "يورو 2020"... فيديو

جاءت أهداف المنتخب الإنجليزي عن طريق رحيم سترلينج وهاري كين في الدقيقتين 75 و86.
هدف لإنكلترا!!!!!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021
رحيم ستيرلينغ لم يرحم ألمانيا و يسجل الهدف الأول لإنكلترا 🔥#انكلترا_المانيا #يورو pic.twitter.com/1aRTqPpEWg
وبهذا الفوز، يتأهل المنتخب الإنجليزي للدور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
هدف هاري كين | انجلترا ضد ألمانيا 2_0 pic.twitter.com/GSSvKtfGFa— Faster Goal (@FasterGoal2021) June 29, 2021
وسيلعب ضد السويد أو أوكرانيا يوم السبت المقبل الموافق 3 يوليو.
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