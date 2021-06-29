أهداف مباراة إنجلترا وألمانيا 2-0 في "يورو 2020"... فيديو

حقق منتخب إنجلترا فوزا ثمينا على نظيره الألماني بنتيجة (2-0)، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة "يورو 2020".