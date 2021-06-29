تريزيجيه يكشف تفاصيل عرض سعودي لم يكتمل أثناء وجوده في تركيا

جاءت تصريحات النجم المصري تريزيجيه، الذي يلعب لنادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال مقابلة على قناة الأهلي، مساء أمس الاثنين.
🎥| شاهد لحظة استقبال الشاطر لابن #الأهلي تريزيجيه ♥️#البيت_الكبير #تريزيجيه_في_البيت_الكبير | @Trezeguet#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/oNNuHf9gGW— Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 28, 2021
وقال النجم المصري إنه تلقى عرضا من نادي سعودي بعقد سنوي قيمته 5 مليون يورو، خلال وجوده مع النادي التركي، مشيرا إلى أن مدة التعاقد كانت ستستمر 4 سنوات.
وكان تريزيجيه، يلعب في النادي الأهلي المصري سابقا، وهو الآن ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي.
June 29, 2021
وأوضح تريزيجيه أن النادي التركي رفض العرض السعودي الكبير، مشيرا إلى أن ما كان يتقاضاه من النادي التركي في ذلك الحين هو 125 ألف دولار في الموسم.
كما تحدث النجم المصري عن قصته مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي كان من المفترض أن يوقع عقدا معه، لكنه لم يكتمل بسبب اكتمال قائمة المحترفين لدى النادي.
تريزيجيه: رفضت انتر ميلان ايام قاسم باشا لانهم طلبوا اللعب موسم مع بارما بسبب اكتمال الاجانب في القائمة فقررت الاستمرار في تركيا لان هدفي الاساسي الدوري الانجليزي— Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 28, 2021
#تريزيجيه_في_البيت_الكبير
وتابع كانت هناك خطة بديلة بلعبي مع أحد الأندية الأخرى على أن أعود للانضمام للنادي نهاية الموسم، مضيفا: "لكني رفضت ذلك لأن هدف كان اللعب في الدوري الإنجليزي".
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