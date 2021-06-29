تريزيجيه يكشف تفاصيل عرض سعودي لم يكتمل أثناء وجوده في تركيا

كشف اللاعب المصري محمود تريزيجيه، تفاصيل عرض كبير تلقاه من أحد الأندية السعودية في السابق، مشيرا إلى أن نادي نادي قاسم باشا التركي رفض العرض في ذلك الوقت.

جاءت تصريحات النجم المصري تريزيجيه، الذي يلعب لنادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال مقابلة على قناة الأهلي، مساء أمس الاثنين.

وقال النجم المصري إنه تلقى عرضا من نادي سعودي بعقد سنوي قيمته 5 مليون يورو، خلال وجوده مع النادي التركي، مشيرا إلى أن مدة التعاقد كانت ستستمر 4 سنوات.

وكان تريزيجيه، يلعب في النادي الأهلي المصري سابقا، وهو الآن ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

♥️ https://t.co/B0zGips1Rr — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 29, 2021

وأوضح تريزيجيه أن النادي التركي رفض العرض السعودي الكبير، مشيرا إلى أن ما كان يتقاضاه من النادي التركي في ذلك الحين هو 125 ألف دولار في الموسم.

كما تحدث النجم المصري عن قصته مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي كان من المفترض أن يوقع عقدا معه، لكنه لم يكتمل بسبب اكتمال قائمة المحترفين لدى النادي.

تريزيجيه: رفضت انتر ميلان ايام قاسم باشا لانهم طلبوا اللعب موسم مع بارما بسبب اكتمال الاجانب في القائمة فقررت الاستمرار في تركيا لان هدفي الاساسي الدوري الانجليزي

#تريزيجيه_في_البيت_الكبير — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 28, 2021

وتابع كانت هناك خطة بديلة بلعبي مع أحد الأندية الأخرى على أن أعود للانضمام للنادي نهاية الموسم، مضيفا: "لكني رفضت ذلك لأن هدف كان اللعب في الدوري الإنجليزي".