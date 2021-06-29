كريم فؤاد قد يوقع للأهلي غدا

كشفت إحدى وسائل الإعلام المصرية أن كريم فؤاد، لاعب نادي النجوم المصري، المعار لنادي إنبي في الوقت الحالي، قد يصل مقر النادي الأهلي غدا، للقاء مدير التعاقدات وتوقيع العقود.

وقال مصدر في النادي الأهلي إن كريم فؤاد، قد يصل مقر القلعة الحمراء، غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيلتقي مدير التعاقدات أمير توفيق.

يذكر أن كريم فؤاد، معار من النجوم إلى نادي إنبي في الوقت الحالي، وهي الإعارة التي ستنتهي مع نهاية الموسم الحالي.

🚨مصدر ليلا كورة: كريم فؤاد قد يظهر في الأهلي خلال ساعات لتوقيع العقود.#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/pb1ov0NYEj — Yallakora (@Yallakoranow) June 29, 2021

وكان رئيس نادي النجوم محمد الطويلة، ذكر أمس الاثنين، لموقع "يلا كورة" المصري، أن كريم فؤاد، اقترب من الانضمام للنادي الأهلي، مضيفا: "هناك تفاصيل بسيطة يتم استكمالها قبل الإعلان عن انتقاله رسميا إلى القلعة الحمراء".