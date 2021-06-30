5 حقائق من مباراة ألمانيا وإنجلترا..."فك عقدة وتميمة حظ الإنجليز"

حقق منتخب إنجلترا فوزا ثمينا على نظيره الألماني بنتيجة (2-0)، يوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة "يورو 2020".

وانتفض الإنجليز في الربع ساعة الأخيرة مسجلين هدفين متتاليين عبر رحيم ستيرلينغ (75) وهاري كين (86)، بعد نزول لاعب الوسط جاك غريليش الذي وضع بصمته على الهدفين، قبلها أهدر توماس مولر انفرادا صريحا كان كفيلا بتعديل الكفة والذهاب إلى الأوقات الإضافية.

وشهدت المباراة تسجيل 5 حقائق تاريخية من لقاءات الفريقين، وهي:

1- فك عقدة عمرها 55 عاما

المنتخب الإنجليزي بفوزه هذا تمكن من فك عقدة عمرها 55 عاما، وتحديدا من عام 1966 في المبارة التي جمعت الفريقين بنهائي كأس العالم وانتهت لمصلحة الإنجليز بأربعة أهداف لهدفين، ليصبح هذا الفوز هو الثاني على المنتخب الألماني في الأدوار الإقصائية لبطولة كبرى ( أمم أوروبا أو كأس العالم).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England have beaten Germany for the first time in a knockout round of a major tournament since 1966 🎉#EURO2020 pic.twitter.com/G8HBoO9gHJ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

2- نظافة شباك وفأل حسن

تعتبر المرة الثانية في تاريخ المنتخب الإنجليزي بالمحافظة على نظافة الشباك في أول 4 مباريات، وأول مرة كانت في مونديال 1966 والتي توجت إنجلترا بلقبها، والذي إستضاف فيها ملعب ويمبلي المباراة النهائية والمقرر بأن يستضيف نهائي أمم أوروبا لهذه النسخة.

4 - @England have kept a clean sheet in each of their opening four matches at a major tournament for the second time, with the other occasion being the World Cup in 1966. Omen. #EURO2020 pic.twitter.com/9zEZJ8o2Mf — OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2021

3- ستيرلينغ "تميمة الحظ"

حيث لم يخسر المنتخب الإنجليزي في أي مباراة شارك بها رحيم ستيرلينغ في ملعب ويمبلي، حيث وصل عدد هذه اللقاءات الى 28 مباراة، سجل فيها رحيم 10 أهداف.

Raheem Sterling has never lost a game for England at Wembley and scored 10 goals in the process:



WWWWWWWWWWWDWWWDWWWWWWWWDWW



The boy from Brent is living the dream. 🙌#ENGvsGER pic.twitter.com/QePSg6nYPF — William Hill (@WilliamHill) June 29, 2021

4- "أفضل هداف" كين يقترب من الصدارة

بتسجيله للهدف الثاني بمنتخب ألمانيا، أصبح برصيد هاري كين، 7 أهداف ليقترب من آلان شيرار صاحب الـ9 أهداف و غاري لينكر صاحب الـ10 أهداف، لينافس على صدارة أفضل هداف في تاريخ إنجلترا في البطولات الكبرى.

7 - Harry Kane has now equalled Wayne Rooney for goals scored at major tournaments for England (7), with only Gary Lineker (10) and Alan Shearer (9) netting more across the World Cup & EUROs for the Three Lions. Relief. #EURO2020 pic.twitter.com/ApIOLwmc71 — OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2021

5- نهاية حقبة لوف

شارك المدرب الألماني يواكيم لوف، بآخر لقاء له في قيادة المنتخب الألماني بعد مسيرة استمرت لـ15 عاما، ليخلفه هانز فليك.