مشاجرة بين عائلات لاعبي منتخب فرنسا على المدرجات في لقاء سويسرا..."فضيحة 20 دقيقة"

شهد لقاء المنتخبين الفرنسي والسويسري في بطولة أمم أوروبا خلافا شديدا، نشب على المدرجات بين عائلات لاعبي المنتخب الفرنسي بعد خروجه من البطولة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية فإن الخلاف نشب بين والدة اللاعب أدريان رابيو من جهة، وعائلتي بول بوغبا وكيليان مبابي من جهة أخرى.

ونقل موقع "rmcsport"، بأن الخلاف بدأ عندما هاجمت والدة رابيو، بول بوغبا، واتهمته بالتسبب المباشر في هدف التعادل لسويسرا حيث قطعت الكرة منه قبل أن يسجل غافرانوفيتش ثالث الأهداف.

وقالت والدة رابيو متوجهة بالكلام لعائلة بوغبا: "هدف التعادل لسويسرا تسبب به بول بوغبا، كيف يمكن له أن يخسر كرة سهلة بهذه الطريقة في وسط الميدان". وتابعت والدة لاعب يوفنتوس هجومها على لاعبي المنتخب الفرنسي متوجهة هذه المرة لعائلة كيليان مبابي حيث قالت لوالده: "هل من الممكن أن تعيد بناء صورة ابنك وتجعله أقل غطرسة وغرورا؟".

هذا ووصفت الصحافة الفرنسية ما حصل على المدرجات بين عائلات اللاعبين والذي استمر لـ20 دقيقة، بالفضيحة.

يذكر بأن فرنسا ودعت البطولة بعد إقصائها من قبل سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية.