ساعات ويصبح ميسي لاعبا حرا... ما عواقب انتهاء عقده؟

ساعات قليلة، تحديدا غدا الخميس 1 يوليو/ تموز، وينتهي عقد نجم المنتخب الأرجنتيني، ونادي برشلونة ليونيل ميسي، برفقة فريقه الإسباني.

وعلى الرغم من وجود مفاوضات بين اللاعب وناديه إلا أنه لم يتم الاتفاق على عقد جديد.

وسعى رئيس برشلونة، خوان لابورتا، لإعلان تجديد عقد ميسي يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، وهو يوم عيد ميلاد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، وسعى أيضا لذلك يوم أمس الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران، وهو التاريخ الذي بلغ فيه لابورتا 59 عاما، لكن لم تتحقق أمنية الرئيس بعد.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، بانه لم يتم تحديد موعد مؤكد للإعلان عن تجديد عقد اللاعب، مضيفة بأن محامي ميسي ونادي برشلونة يضعان في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على تفاصيل المسودة النهائية للعقد الجديد.

ماذا سيحدث بعد نهاية عقد ميسي مع برشلونة

هذا ويترتب عدد من العواقب بعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي، أولها، يصبح اللاعب حرا، أي يستطيع التوقيع مع أي فريق دون إبداء أي تفسير، كما أنه لن يكون مؤمنا طبيا من قبل النادي، وبخاصة أنه يشارك ببطولة كوبا أمريكا، وستكون المسؤولية لدى رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية.

كما وسيكون قميص اللاعب متاحا للبيع بأي متجر رسمي، واستخدام صورته بالقميص الجديد في الموسم المقبل، أما برشلونة فإنه سيحتفظ بحقه في استخدام صورة اللاعب في المواسم السابقة، سواء على الويب أو في الأنشطة الترويجية، وكذلك يمكنه الاحتفاظ بصورة ليو واسمه على الموقع الرسمي للنادي الكتالوني.