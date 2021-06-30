رئيس برشلونة يرد على انتهاء عقد ميسي بكلمة واحدة... فيديو

ونشرت وسائل إعلام إسبانية فيديو، يظهر فيه لابورتا وهو يخرج من مقر عمله في النادي الكتالوني وكان في انتظاره الكثير من الصحفيين للسؤال عن مستقبل ميسي.
🤔 ¿Va a renovar Messi?— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) June 30, 2021
😬 @JoanLaportaFCB: "Tranquilo, tranquilo..."
📺 #Golazo pic.twitter.com/12gsM0oZo2
وعند خروج لابورتا، وجد سيلا من الأسئلة حول مستقبل ميسي، فرد بكلمة واحدة "لا تقلقوا".
يذكر أن ميسي يصبح غدا الخميس 1 يوليو 2021 لاعبا حرا، فيما أثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبله مع برشلونة، لا سيما أنه طلب الرحيل العام الماضي قبل نهاية عقده.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن برشلونة يرغب بمنح الأرجنتيني عقدا لـ10 سنوات، يبدأ من العام المقبل، على أن يرتدي ميسي قميص الفريق لموسمين ويبدأ بعدها مسيرته في نادي إنتر ميامي الأمريكي، لعامين آخرين.
ثم يعود بعدها إلى برشلونة كعضو في النادي وسفير للفريق، ليبدأ مع برشلونة مشروعا ترويجيا جديدا.
وستصل قيمة العقد لـ240 مليون يورو، موزعة على 4 مواسم، ويعتبر المبلغ أقل ما يحصل عليه اللاعب، ولا يزال الحديث جاريا حول قيمة الراتب والمتغيرات أو الحوافز التي سيحصل عليها الأرجنتيني عندما يستلم منصبه الإداري في الفريق.
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