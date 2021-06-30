الأهلي المصري يعلن التعاون مع الدوري الإسباني

وقال الحساب الرسمي للأهلي عبر "فيسبوك" إن تعاون النادي مع "لاليغا"، جاء من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال "MBA".
ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويرجع اختيار رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" للنادي الأهلي للتعاون في هذا الصدد، بصفته أحد أكبر أندية كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال اأفريقيا والقارة الاأفريقية.
يشار إلى أن برنامج رابطة الدوري الإسباني "ماجستير إدارة الأعمال لاليغا" يركز على إعداد الراغبين في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال، والاستناد إلى دراسات الحالة من "لاليغا" وأنديتها الـ42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى.
من جانبه، صرح خوان فوينتيس، مندوب "لاليغا" في مصر قائلا "مهمتنا من التواجد في القاهرة هي تعزيز التعاون الاستراتيجي مثل هذا، وإن علاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب".
وفي وقت سابق، اكتسح فريق النادي الأهلي المصري نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام في القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأحرز أهداف الأهلي في مباراة اليوم علي معلول، بضربة جزاء، في الدقيقة 38 ومحمد شريف في الدقيقة 56، ثم حسين الشحات الذي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 60، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الأهلي والترجي، انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.
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