الأهلي المصري يعلن التعاون مع الدوري الإسباني

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، عن بدء تعاونه مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا".

وقال الحساب الرسمي للأهلي عبر "فيسبوك" إن تعاون النادي مع "لاليغا"، جاء من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال "MBA".

ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويرجع اختيار رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" للنادي الأهلي للتعاون في هذا الصدد، بصفته أحد أكبر أندية كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال اأفريقيا والقارة الاأفريقية.

يشار إلى أن برنامج رابطة الدوري الإسباني "ماجستير إدارة الأعمال لاليغا" يركز على إعداد الراغبين في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال، والاستناد إلى دراسات الحالة من "لاليغا" وأنديتها الـ42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى.

من جانبه، صرح خوان فوينتيس، مندوب "لاليغا" في مصر قائلا "مهمتنا من التواجد في القاهرة هي تعزيز التعاون الاستراتيجي مثل هذا، وإن علاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق، اكتسح فريق النادي الأهلي المصري نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام في القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف الأهلي في مباراة اليوم علي معلول، بضربة جزاء، في الدقيقة 38 ومحمد شريف في الدقيقة 56، ثم حسين الشحات الذي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 60، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الأهلي والترجي، انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.