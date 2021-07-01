الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال يسفر عن مواجهات عربية قاسية

ونظّم حفل سحب القرعة افتراضيا، اليوم الخميس، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء ومدربي المنتخبات الوطنية عبر تقنية اتصال الفيديو.
قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى #كأس_العالم قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦🏆— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 1, 2021
أي مجموعة هي الأصعب برأيكم؟ 🤔 pic.twitter.com/SiIXvJkp2x
وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات.
وأسفرت القرعة عن مواجهات عربية قوية في المجموعة الأولى، حيث ضمت كلا من إيران وكوريا الجنوبية إلى جانب أربعة منتخبات من غرب آسيا وهي الإمارات والعراق وسوريا ولبنان.
كما ضمت المجموعة الثانية كلا من اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.
ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر/أيلول 2021، و7 و12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، و11 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، و27 يناير/كانون الثاني 2022 و1 فبراير/شباط 2022، و24 و29 مارس/آذار 2022.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)