الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال يسفر عن مواجهات عربية قاسية

أسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 عن مواجهات عربية قوية وقاسية، حيث تتنافس المنتخبات الـ12 المتأهلة من أجل حجز بطاقات التأهل عن المجموعتين الأولى والثانية.

ونظّم حفل سحب القرعة افتراضيا، اليوم الخميس، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء ومدربي المنتخبات الوطنية عبر تقنية اتصال الفيديو.

قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى #كأس_العالم قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦🏆



أي مجموعة هي الأصعب برأيكم؟ 🤔 pic.twitter.com/SiIXvJkp2x — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 1, 2021

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات عربية قوية في المجموعة الأولى، حيث ضمت كلا من إيران وكوريا الجنوبية إلى جانب أربعة منتخبات من غرب آسيا وهي الإمارات والعراق وسوريا ولبنان.

كما ضمت المجموعة الثانية كلا من اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر/أيلول 2021، و7 و12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، و11 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، و27 يناير/كانون الثاني 2022 و1 فبراير/شباط 2022، و24 و29 مارس/آذار 2022.