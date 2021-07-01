"باريس سان جيرمان" مستعد لجعل مبابي الأعلى أجرا في العالم

قام "باريس سان جيرمان" بمحاولة أخرى للإبقاء على المهاجم كيليان مبابي في الفريق، وفقًا لصحيفة "دياريو إيه بي سي" الإسبانية.

وعرض النادي الفرنسي على المهاجم، البالغ من العمر 22 عاما، راتبا "صافيا" لا يقل عن 50 مليون يورو لكل موسم، بموجب عقد جديد.

هذا سيجعل مبابي اللاعب الأعلى أجراً في العالم، حيث تقدر قيمة انتقال اللاعب بـ 160 مليون يورو.

يرتبط اسم مبابي بفريق ريال مدريد، لكن ريال مدريد لن يقدم له أكثر من 25 مليون كحد أقصى في الموسم الواحد.

وفي الموسم الماضي، شارك مبابي في 47 مباراة في جميع البطولات، وسجل 42 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.