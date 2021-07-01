علي دائي: خسارة إيران أمام السعودية عام 2009 كانت بسبب أحمدي نجاد

قال أحد أشهر الهدافين في إيران، علي دائي، الذي درب المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم عام 2009، إنهم خسروا أمام السعودية في تصفيات كأس العالم آنذاك بسبب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

نذكر أن مباراة كرة القدم بين إيران والسعودية أقيمت في 28 مارس/ آذار 2009 ضمن تصفيات كأس العالم 2010 للقارة الآسيوية وانتهت المباراة بفوز السعودية 2-1.

"خلال مباراة صعبة مع السعودية، قيل لنا أن أحمدي نجاد سيأتي إلى غرفة تبديل الملابس أثناء الاستراحة، بالطبع، تحول تركيزنا قليلاً، ونتيجة لذلك، خسرنا المباراة".

كما أشار إلى أنه في ليلة ذلك اليوم، تم فصله رسميًا من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني.

وشغل أحمدي نجاد منصب رئيس إيران من 2005 إلى 2013، وقام بعدة محاولات للترشح للرئاسة في عامي 2017 و2021، لكن الهيئة التشريعية ممثلة في مجلس صيانة الدستور رفضت ترشيحه.