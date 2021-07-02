"أساطير نجوم" برشلونة وريال مدريد في "معركة نارية" بتل أبيب

أعلن نادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم الجمعة، عن مباراة وصفها بـ"الأسطورية" تجمع فريقي برشلونة وريال مدريد، في أحد ملاعب تل أبيب، بمشاركة عدد من أساطير الكرة ونجومها.

وتقام المباراة التي تجمع أساطير "البرسا" ونظيره "ريال مدريد" الإسباني، في لقاء ودي يوم 20 يوليو/ تموز الجاري في تل أبيب العاصمة الإسرائيلية.

وبحسب البيان الصادر عن نادي برشلونة والمنشور في موقعه الرسمي تحت عنوان " عودة أساطير برشلونة بكلاسيكو ضد ريال مدريد في إسرائيل "، "يعود فريق أساطير (البارسا) إلى اللعب في مباراة من الدرجة الأولى الكلاسيكو لكرة القدم الإسبانية، ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء 20 يوليو/ تموز في الساعة 7.30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا في تل أبيب".

وأشار البيان إلى أن المواجهة "النارية" ستكون على ملعب بلومفيلد في تل أبيب الذي يتسع لحوالي 294 ألف لاعب.

ونوه البيان إلى أن هذه المباراة هي "المباراة الأولى للفريق الذي يقوده ألبرت فيرير منذ التوقف عن الأحداث الرياضية في موسم 2019/2020، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

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وكشف البيان أن المباراة المثيرة ستضم "نجوم برشلونة السابقين رونالدينيو وريفالدو، ديكو، جون أندوني غويكوتشيا، ميكيل سولير، غييرمو آمور، غايزكا مندييتا، خافيير سافيولا، رونالد دي بوير، خوان كارلوس رودريجيز، فريديريك ديهو، صموئيل أوكونووو وخيسوس ماريانو، وأنجوي".