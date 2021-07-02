أهداف مباراة إيطاليا وبلجيكا 2-1 في ربع نهائي يورو 2020... فيديو

تأهل منتخب إيطاليا، مساء اليوم الأربعاء، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ بألمانيا.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف سجله ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 13، قبل أن يراجع حكم المباراة السلوفيني سلافكو فينتشيتش تفنية "الفار" ويلغي الهدف بداعي التسلل.

في الدقيقة 40 سجل نيكولو باريلا هدف إيطاليا الأول، بعدما استغل ماركو فيراتي خطأ مدافعي بلجيكا في التشتيت على حدود منطقة الجزاء، ومرر لباريلا الذي سدد الكرة لتسكن شباك تيبو كورتوا.

وتمكن لورينزو إنسيني في الدقيقة 44 من تسجيل الهدف الثاني للطليان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار كورتوا.

ولم يتأخر رد بلجيكا وفي الدقيقة 45 سجل روميلو لوكاكاو الهدف الوحيد لبلاده في المباراة من ركلة جزاء.

وبذلك، حجز منتخب إيطاليا مقعده في نصف نهائي يورو 2020، ليصبح ثاني المنتخبات المتأهلة بعد إسبانيا التي فازت في وقت سابق اليوم بضربات الترجيح على سويسرا في المباراة التي أقيمت على ملعب غازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.