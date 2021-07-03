نجمة التنس التونسية أنس جابر تحقق إنجازا رائعا في بطولة ويمبلدون... فيديو

وخلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، خسرت أنس جابر المجموعة الأولى أمام موغوروزا، بنتيجة 5-7، قبل أن تعود بقوة وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة تباعًا بنتيجتي 6-3 و6-2.
A feeling like no other...#Wimbledon | @Ons_Jabeur pic.twitter.com/WB4hftv1Lj— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2021
وستواجه أنس جابر في ثُمن النهائي اللاعبة البولندية، إيغا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميا، التي أزاحت في الدور الثالث البلجيكية إيرينا كاميليا المصنفة 79 عالميا، بمجموعتين دون رد.
وبعد هذا الإنجاز، قالت أنس، التي أصبحت نموذجا يحتذى في البلاد العربية:"هذا أسعد يوم في حياتي“.
Unbelievable 🤯#Wimbledon | @Ons_Jabeur pic.twitter.com/oS0sEDhX87— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2021
وأضافت وسط حفاوة الجماهير "كنت متوترة قليلا، اليوم، وموجوروزا تقدم أداء مذهلا على الملاعب العشبية، وكان الوضع صعبًا في المجموعة الأولى لكن بعد ذلك أصبحت أكثر هدوءًا، وحين ألعب بطريقتي ودون ضغوط يسير كل شيء على ما يرام“.
July 2, 2021
وكانت أنس جابر قد حققت فوزا تاريخيا على الأسطورة الأمريكية فينوس ويليامز، حاملة لقب البطولة 6 مرات، في المباراة التي أقيمت، مساء الأربعاء الماضي.
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