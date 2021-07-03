نجمة التنس التونسية أنس جابر تحقق إنجازا رائعا في بطولة ويمبلدون... فيديو

حققت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا، إنجازا رائعا في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث تأهلت إلى دور ثمن النهائي، بعد الفوز على المصنفة 12 عالميا، الإسبانية غاربيني موغوروزا، بمجموعتين لواحدة بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب.

وخلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، خسرت أنس جابر المجموعة الأولى أمام موغوروزا، بنتيجة 5-7، قبل أن تعود بقوة وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة تباعًا بنتيجتي 6-3 و6-2.

وستواجه أنس جابر في ثُمن النهائي اللاعبة البولندية، إيغا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميا، التي أزاحت في الدور الثالث البلجيكية إيرينا كاميليا المصنفة 79 عالميا، بمجموعتين دون رد.

وبعد هذا الإنجاز، قالت أنس، التي أصبحت نموذجا يحتذى في البلاد العربية:"هذا أسعد يوم في حياتي“.

وأضافت وسط حفاوة الجماهير "كنت متوترة قليلا، اليوم، وموجوروزا تقدم أداء مذهلا على الملاعب العشبية، وكان الوضع صعبًا في المجموعة الأولى لكن بعد ذلك أصبحت أكثر هدوءًا، وحين ألعب بطريقتي ودون ضغوط يسير كل شيء على ما يرام“.

وكانت أنس جابر قد حققت فوزا تاريخيا على الأسطورة الأمريكية فينوس ويليامز، حاملة لقب البطولة 6 مرات، في المباراة التي أقيمت، مساء الأربعاء الماضي.