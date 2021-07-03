التحقيق مع مخرج مباراة الأهلي وبراميدز بسبب لقطات النجوم الراحلين لحظة الهدف

أحال التلفزيون المصري، اليوم السبت، المخرج الناقل لمباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي الأهلي وبيراميدز، يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل هدفين لكل منهما.

وصرحت رئيس التلفزيون المصري، نائلة فاروق، لـصحيفة "المصري اليوم" أنه تحوم حول المخرج، هشام عبد الودود، شكوكا بأنه ركز على لقطات محددة أثناء المباراة، وهو ما أدى إلى إحالته للتحقيق.

في سياق متصل، كشفت مصادر في الهيئة الوطنية للإعلام أنه بعد تشكيل لجنة من الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة، تبين أن المخرج هشام عبد الودود ركز لقطاته على ردود فعل لاعبين رحلوا عن النادي الأهلي في لحظة كل هدد يسدده الفريق في المباراة، وهم رمضان صبحي وعبد الله السعيد وشريف إكرامي وأحمد فتحي.

وأشارت المصادر إلى أن المخرج لم يركز في المقابل على احتفال النادي الأهلي بتسجيل أهدافه في مباراته أمام بيراميدز.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في التلفزيون المصري أن وسائل التواصل الاجتماعي علقت بعد نهاية المباراة على طريقة نقلها، خاصة تركيز المخرج هشام عبد الوجود على ردود فعل اللاعبين الأربعة الذين انتقلوا إلى نادي بيراميدز، بعد أن أحرز الأهلي هدفه الثاني.

وأكدت رئيس التلفزيون المصري، نائلة فاروق، على إصدار توجيهات سابقة لكل مخرجي المباريات على الحيادية والشفافية وعدم التعصب في نقل مباريات الدوري المصري.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل لصفوف نادي بيراميدز، مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، للنادي الأهلي المصري.