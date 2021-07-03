مرتضى منصور يعلن عودته إلى الزمالك... فيديو

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو جديد، إنه سيذهب إلى مقر الزمالك يومي الخميس والجمعة، مضيفا: "سأذهب لمكتبي في الزمالك لأنني رئيس الزمالك الشرعي كما أكدت المحكمة".

وأشار إلى أنه سيظهر في مقطع فيديو، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيفند فيه المخالفات التي ارتكبها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، موضحا أنه "التزم الصمت منذ 9 أشهر، لكن الأمر زاد عن حده، وأن أشرف صبحي يتلاعب بالبلد بالكامل، ويغير كلامه بين الحين والآخر".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.

وقامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.