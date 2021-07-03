مرتضى منصور يعلن عودته إلى الزمالك... فيديو

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو جديد، إنه سيذهب إلى مقر الزمالك يومي الخميس والجمعة، مضيفا: "سأذهب لمكتبي في الزمالك لأنني رئيس الزمالك الشرعي كما أكدت المحكمة".
وأشار إلى أنه سيظهر في مقطع فيديو، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيفند فيه المخالفات التي ارتكبها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، موضحا أنه "التزم الصمت منذ 9 أشهر، لكن الأمر زاد عن حده، وأن أشرف صبحي يتلاعب بالبلد بالكامل، ويغير كلامه بين الحين والآخر".
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.
وقامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.
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