محمد صلاح خارج أولمبياد طوكيو المقبل

وعبر صفحته الرسمية على "تويتر" أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، على أن يعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.
🔴 شوقي غريب يعلن قائمة الأولمبياد 🇪🇬 ....⬇️⬇️— EFA.eg (@EFA) July 2, 2021
اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو ويبدأ تجمع الفريق الخميس المقبل فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.#EFA pic.twitter.com/A0SUAIK418
وكان من الغريب أن القائمة شهدت غياب نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
في موسم 2020/2021، لعب صلاح 37 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 22 هدفا.
يذكر أن الألعاب الأولمبية في طوكيو ستقام في الفترة الواقعة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.
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