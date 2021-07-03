محمد صلاح خارج أولمبياد طوكيو المقبل

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو، المزمع إقامته في شهر يوليو/تموز الحالي.

وعبر صفحته الرسمية على "تويتر" أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، على أن يعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

🔴 شوقي غريب يعلن قائمة الأولمبياد 🇪🇬 ....⬇️⬇️

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو ويبدأ تجمع الفريق الخميس المقبل فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.#EFA pic.twitter.com/A0SUAIK418 — EFA.eg (@EFA) July 2, 2021

وكان من الغريب أن القائمة شهدت غياب نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

في موسم 2020/2021، لعب صلاح 37 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 22 هدفا.

يذكر أن الألعاب الأولمبية في طوكيو ستقام في الفترة الواقعة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.