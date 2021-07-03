نائب مدير وكالة الطاقة الذرية إلى إيران في زيارة "روتينية"

يبدأ نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس إدارة الضمانات في الوكالة، الأسبوع الجاري، زيارة إلى إيران وصفت بالروتينية، تأتي بعد أيام من قرار طهران عدم تجديد اتفاقها مع الوكالة لإطلاعها على أنشطة منشآتها النووية.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن مندوب إيران لدى الوكالة، كاظم غريب أبادي، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس إدارة الضمانات، سيتوجه إلى إيران هذا الأسبوع ، مبينا أن "زيارته تتماشى مع أنشطة الضمانات الروتينية، وفي إطار اتفاقية الضمانات الشاملة بين الطرفين".

وتابع أبادي أنه "على الرغم من أننا على اتصال دائم مع الوكالة، إلا أنه لا يوجد جدول زمني محدد للمقابلة مع أبارو من قبل المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى".

وفي 27 من الشهر الماضي، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن مهلة الشهر الإضافية الممنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتيح مراقبة أنشطة طهران النووية، انتهت، ولن يتم تجديدها أو تسليم الوكالة البيانات ولقطات الكاميرات المحفوظة لديها حول المنشآت النووية.

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ نيسان/أبريل الماضي ولعدة أسابيع في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.

وفي أيار/مايو 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.