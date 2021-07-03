أهداف مباراة إنجلترا وأوكرانيا 4-0 في ربع نهائي يورو 2020... فيديو

سحق المنتخب الإنجليزي، مساء اليوم السبت، نظيره الأوكراني بأربعة أهداف نظيفة ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وبذلك تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي وحجز موعدا في ملعب ويمبلي مع الدنمارك التي فازت على التشيك في وقت سابق اليوم بهدفين مقابل هدف.

وجاء تقدم إنجلترا سريعا، بهدف أحرزه قائد المنتخب وهدافه هاري كين في الدقيقة 4، بعدما تلقى تمريرة رائعة من من ستيرلينج ليطلق تسديدة مباشرة استقرت في شباك أوكرانيا.

وسجل المنتخب الإنجليزي أهدافه الثلاثة التالية بضربات رأس أحرزها كل من هاري ماغواير في الدقيقة 46 وهاري كين في الدقيقة 50 وجوردان هندرسون في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز الكبير تأهل المنتخب الإنجليزي لنصف النهائي لأول مرة منذ عام 1996 مسجلا أكبر نتيجة له على الإطلاق في تاريخ اليورو.