إنجلترا تفوز على أوكرانيا بأربعة أهداف نظيفة وتتأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا

تأهلت إنجلترا إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد فوزها على أوكرانيا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.

موسكو - سبوتنيك. وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق هاري كين.

وعزز هاري ماغواير تقدم منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني. وعاد كين ليهز شباك المنتخب الأوكراني بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لإنجلترا في الدقيقة الـ50.

Euro 2020: Harry Kane's Brace Helps England Beat Ukraine 4-0 https://t.co/nFsHDeWb7J pic.twitter.com/abbYI18TsD — Shibasish|Social Media Marketer|Learn Share Earn (@ShibasishM) July 3, 2021

وأضاف جوردان هندرسون الهدف الرابع لإنجلترا في الدقيقة الـ63.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الحالي.

وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".