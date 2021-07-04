ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا ويقترب من رقم بيليه القياسي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده، السبت، إلى نصف نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، وذلك بعد أن أحرز هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين لتفوز الأرجنتين 3-صفر على الإكوادور.

وبذلك سجل ميسي هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بُعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أمريكا الجنوبية.

🇦🇷 Lionel Messi is on a personal mission at the #CopaAmérica.



📊 vs. Ecuador:



⭐️ 9.4 player rating

⚽️ 1 goal

🥅 7 shots (1 hit woodwork)

🤝 2 assists

🪄 7 chances created

🤤 3 successful dribbles

👟 19 accurate passes (73%)



That takes him to 8 G/A for the tournament. pic.twitter.com/azEXSJkeIW — FotMob (@FotMob) July 4, 2021

ودخل المنتخب الإكوادوري المباراة بدون أي فوز في مبارياته الست الأخيرة لكن أتيحت له عدة فرص للتسجيل أمام الأرجنتين الساعية لتحقيق لقب كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1993.

وبهذه النتيجة تلتقي الأرجنتين مع كولومبيا، التي تغلبت على أوروجواي بركلات الترجيح في وقت سابق يوم السبت، في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء. وستلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأولى بقبل النهائي يوم الاثنين.

وقال ميسي "قلت دائما إن الجوائز الفردية ثانوية، نحن هنا من أجل شيء آخر. لدينا هدف ونحن نركز عليه تماما.

وأضاف:

"كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف مدى صعوبة هذا المنافس. أهم شيء هو أننا قطعنا خطوة أخرى إلى الأمام".

يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني لم يخسر في 17 مباراة قبل لقاء السبت وكان من المفترض أن يؤكد انتصاره في وقت أبكر مما فعل.