قفازات دوناروما تخطف الأضواء في لقاء بلجيكا..فيها 288 مسمار

فبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الحارس الإيطالي، ارتدى في مباراة بلجيكا قفازات رائعة بقيمة 100 جنيه إسترليني.
وتتميز هذه القفازات بأنها من Predator لتتناسب مع حذائه، كما وتحتوي على 288 مسمارا، لمساعدة الحارس دوناروما على لكم الكرة بطريقة قوية، وإبعاد الكرات العرضية.
Italy keeper Donnarumma wears £100 gloves with 288 spikes to help punch ball— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 3, 2021
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وحسب المصدر فإن نجم مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا ولاعب إنجلترا الشاب آرون رامسدال، يرتديان هذا النوع من القفازات.
يذكر بأن دوناروما قدم مستوى مميز خلال مباراة إيطاليا وبلجيكا، حيث قام بعدة تصديات جيدة، وحافظ على تقدم الأتزوري حتى نهاية اللقاء، ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.
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