قفازات دوناروما تخطف الأضواء في لقاء بلجيكا..فيها 288 مسمار

أشارت تقارير إعلامية الى القفازات التي ارتداها حارس منتخب إيطاليا، جانلويجي دوناروما، في لقاء بلجيكا والذي انتهى بفوز المنتخب الإيطالي بهدفين لهدف.

فبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الحارس الإيطالي، ارتدى في مباراة بلجيكا قفازات رائعة بقيمة 100 جنيه إسترليني.

وتتميز هذه القفازات بأنها من Predator لتتناسب مع حذائه، كما وتحتوي على 288 مسمارا، لمساعدة الحارس دوناروما على لكم الكرة بطريقة قوية، وإبعاد الكرات العرضية.

Italy keeper Donnarumma wears £100 gloves with 288 spikes to help punch ball

https://t.co/cNwX028Lpa — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 3, 2021

وحسب المصدر فإن نجم مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا ولاعب إنجلترا الشاب آرون رامسدال، يرتديان هذا النوع من القفازات.

يذكر بأن دوناروما قدم مستوى مميز خلال مباراة إيطاليا وبلجيكا، حيث قام بعدة تصديات جيدة، وحافظ على تقدم الأتزوري حتى نهاية اللقاء، ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.