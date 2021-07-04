صحيفة: وكيل رونالدو يطلب من يوفنتوس تمديد عقد اللاعب حتى 2023

وأوضحت الصحيفة، أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكن تم إبلاغ يوفنتوس بأن رونالدو لديه رغبة في تمديد تعاقده لموسم جديد.

Ronaldo pronto a restare alla Juve (due anni): ma c'è di mezzo Mbappé #calciomercato https://t.co/HY4nk9e3y5 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 4, 2021

وأشارت إلى أن مسؤولي يوفنتوس طلبوا بعض الوقت للرد على مينديز، خاصة وأنهم يعلمون أن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد غير مهتمين باللاعب، خاصة أن رونالدو صاحب أعلى دخل في الفريق براتب 31 مليون يورو سنويًا، وهو أمر يشكل عبء على خزينة النادي.

هذا وأنهى نادي يوفنتوس الموسم في المركز الرابع وفقد لقبه بطلا للدوري الإيطالي، كما خرج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، وفاز فقط بكأس إيطاليا، وفي بداية الموسم الماضي بلقب السوبر الإيطالي.