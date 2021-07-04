مشاركة أجمل عداءة في العالم بأولمبياد طوكيو... صورة

ونشرت العداءة الألمانية، المعترف بها من قبل وسائل الإعلام العالمية كأجمل عداءة في العالم، على صفحتها الخاصة صورة بمنشور جاء فيه "طوكيو تنادي - أنا ذاهبة إلى الألعاب الأولمبية! لا زال أشعر بأن هذا غير واقعي! أنا ممتنة للغاية وفي نفس الوقت متحمسة لتجربة شيء كنت أحلم به منذ أن بدأت كل هذا! ارتديها - لذا لا يمكنني انتظار هذا".

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وحظي المنشور بالعديد من ردود الأفعال المؤيدة لمشاركتها في الأولمبياد وبخاصة من زملائها في نفس الرياضة وعدد من الرياضيين الآخرين.

في عام 2017 ، صنفت تغطية "Busted Coverage" الفتاة بأنها أكثر رياضية جاذبية في العالم.