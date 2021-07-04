منظمو ويبملدون للتنس: حضور جماهيري كبير بداية من ربع النهائي

وبحسب "رويترز" فقد قرر منظمو البطولة الأشهر في لعبة التنس زيادة عدد الجماهير بداية من ربع نهائي الفردي فصاعدا، وذلك بعد أن كانت قد قيدت نسبة الحضور بـ 50% منذ بدايتها الاثنين الماضي.

يأتي ذلك في حين ستشهد نهائيات نهاية الأسبوع المقبل ارتفاعا إلى 100% في الملعب المركزي الذي يتسع لـ 15000 شخص.

وبعد أسبوع افتتاح ناجح، تم منح الإذن للعمل بكامل طاقته من ربع نهائي السيدات يوم الثلاثاء فصاعدًا في الملعب الرئيسي.

وتتعامل السلطات في بريطانيا مع بطولة "ويمبلدون" على أنها حدث تجريبي من أجل العودة الآمنة للحشود كجزء من برنامج أبحاث الأحداث الحكومي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها الملاعب الخارجية بكامل طاقتها في حدث رياضي في بريطانيا منذ أن أدت "جائحة كورونا" إلى إيقاف البطولات الرياضية في البلاد في مارس/ آذار 2020.

يشار إلى أن هذه النسخة قد شهدت انسحاب نجوم كبار مثل الإسباني رافائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم واليابانية ناعومي أوساكا والرومانية سيمونا هاليب.