ميسي يتفوق على رونالدو ويقترب من مارادونا بإحصاء جديد

وبتسجيله لهدف من ركلة حرة مباشرة على منتخب الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا، رفع ميسي عدد أهدافه من الركلات الحرّة المباشرة إلى 58، ليتجاوز رونالدو الذي سجّل 57 ويقترب من الرقم القياسي المسجّل باسم الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارداونا برصيد 61 هدفا.

⚽️📈 Lionel Messi dépasse Cristiano Ronaldo et devient le meilleur buteur en activité sur coup franc 🎯 pic.twitter.com/NhxlXfAtZu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2021

وقاد ميسي، منتخب بلاده إلى بلوغ المربع الذهبي بعد الفوز على الإكوادور بثلاثية نظيفة، في مباراة كان بطلها الأول بتقديمه تمريرتين حاسمتين، وتسجيله الهدف الثالث من ركلة حرّة مباشرة في الأنفاس الأخيرة، لينُصّب ميسي نفسه نجما للمسابقة بأربعة أهداف وأربع تمريرات إلى الآن.