كاتانيتش يخاطب جمهور العراق موضحا سبب فسخ العقد..فيديو

فبحسب المقطع المصور الذي نشره كاتانيتش، فإن سبب الأزمة يعود لعدم دفع رواتبه الشهرية لأكثر من 6 أشهر متتالية، وهو ما دفع المدرب السلوفيني لإلغاء التعاقد من طرف واحد.

تحدث كاتانيتش في رسالة فيديو للجمهور العراقي، قائلا: "في البداية، أود أن أشكركم على الحب الذي قدمتوه لنا في آخر 3 سنوات، وسأكون معكم واضحا ومختصرا، بعد الكثير والكثير من الأشهر، نسأل ماذا يحدث بخصوص رواتبنا، وعن كل شيء موجود في العقد، لم تكن هناك إجابة منذ 5 أو 6 أشهر، لا شخص يتحدث ولا شيء تغير، ولهذا قمت بفسخ العقد مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لأنهم لم يحترموا عقدنا".

وأضاف: "كانت لدينا الإمكانية بإيقاف العقد بعد شهر، لكن لم أطلب ذلك من أجل اللاعبين، أردت أن أنهي مرحلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ولهذا سأعيدها مرة ثانية. تم إلغاء عقدنا مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب الراوتب، أما الحديث عن كل الأشياء الأخرى، والتي تسمعوها في التلفزيون ليست صحيحة".

وختم كاتانيتش رسالته للجمهور العراقي: "هذه هي الحقيقة، باختصار ووضوح، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى النتائج الجيدة للمنتخب العراقي، حقاً أتمنى لكم كل الخير".