الزمالك: هناك أحكام ليست نهائية بـ17.5 مليون دولار ضد النادي

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "عندنا 16 أو 17 قضية للاعبين سابقين ويتولى المحامي نصر عزام مسؤولية حل كل هذه القضايا ومعه مجموعة محترفة، وبدأنا نتصل بالناس كلها، لأن الرقم النهائي المفروض علينا هو 17.5 مليون دولار وهو رقم كبير جدا، وأيضا هي ليست أحكاما نهائية، وفي قضية من القضايا، كان النادي ملتزما، وإن الحكم كان 4 ملايين دولار ولكن نزلنا به إلى 200 ألف دولار، والمجموعة تعمل بشكل احترافي ونحن نلتزم مع كل الناس ونحترم خبراتهم، وهذا مردود أمر جيد مع اللجنة المؤقتة".

حسين لبيب: هناك أحكام بـ 17.5 مليون دولار ضد نادي الزماك وهناك محاولات للتفاوض.. ونتواصل مع باتشيكو لحل أزمة مستحقاته#BE_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/oITulCL8Qz — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 5, 2021

وعن الأزمة مع المدرب السابق للفريق جايمي باتشيكو، قال لبيب: "إن هناك وعد له بدفع 450 ألف يورو بعد إقالته، ونحن نكمل بقية شغل مجالس الإدارات، وحصلت بعض المشاكل في هذا المبلغ ورفع قضية، وأصبحت الغرامة مليونا و800 ألف يورو، وبدأنا نتحدث معهم والمفاوضات جارية لتخفيضها، ونتعامل مع كل ملف في وقته وحينه وبحرفية جيدة".

وأقرت لجنة الفيفا بأحقية باتشيكو في الحصول على 450 ألف يورو فقط، تسدد خلال 45 يوما، بعد أن اقتنعت بمبررات الزمالك.