منتخب ألمانيا الأولمبي يعلن قائمته للبطولة على طريقة "الكابتن ماجد"... فيديو

أعلن منتخب ألمانيا الأولمبي بقيادة ستيفان كونتز، قائمة الفريق التي ستخوض أولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إقامتها في اليابان، والتي ستنطلق خلال الشهر الجاري.

ونشر الاتحاد الألماني على صفحته الخاصة في "تويتر" مقطعا مصورا على طريقة أفلام كرتون "الكابتن ماجد" للتعريف بقائمة اللاعبين المشاركين.

واستعان مدرب الفريق ستيفان كونتز، بالثلاثي: نديم أميري من باير ليفركوزن، ماكسيمليان أرنولد من فولفسبورج وماكس كروس من يونيون برلين للانضمام للقائمة من فوق السن.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي سبعة لاعبين كانوا ضمن منتخب الشباب الذي تغلب على نظيره البرتغالي في نهائي بطولة أوروبا للشباب في حزيران/ يونيو الماضي، وهم نيكلاس دورش (جينت البلجيكي) وإسماعيل جاكوبس (كولون) وآرني ماير (هيرتا برلين) وأموس بيبر (أرمينيا بيليفيلد) وديفيد روم (هوفنهايم) وأنتون ستاخ (جريتر فورت) وجوشوا فاجنومان (هامبورج).

وسيكون فلوريان مولر حارس مرمى شتوتغارت، الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي.