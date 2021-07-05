منتخب ألمانيا الأولمبي يعلن قائمته للبطولة على طريقة "الكابتن ماجد"... فيديو

ونشر الاتحاد الألماني على صفحته الخاصة في "تويتر" مقطعا مصورا على طريقة أفلام كرتون "الكابتن ماجد" للتعريف بقائمة اللاعبين المشاركين.
Our squad for #Tokyo2020 🇩🇪#roadtotokyo pic.twitter.com/b7g79gXx2z— Germany (@DFB_Team_EN) July 5, 2021
واستعان مدرب الفريق ستيفان كونتز، بالثلاثي: نديم أميري من باير ليفركوزن، ماكسيمليان أرنولد من فولفسبورج وماكس كروس من يونيون برلين للانضمام للقائمة من فوق السن.
19 players have been called up to represent Germany at @Tokyo2020 ⚽🇩🇪— Germany (@DFB_Team_EN) July 5, 2021
More info on the squad 👉 https://t.co/dWg3p8yqD1#roadtotokyo #Tokyo2020 pic.twitter.com/9LTRLqYQ6S
وتضم قائمة المنتخب الأولمبي سبعة لاعبين كانوا ضمن منتخب الشباب الذي تغلب على نظيره البرتغالي في نهائي بطولة أوروبا للشباب في حزيران/ يونيو الماضي، وهم نيكلاس دورش (جينت البلجيكي) وإسماعيل جاكوبس (كولون) وآرني ماير (هيرتا برلين) وأموس بيبر (أرمينيا بيليفيلد) وديفيد روم (هوفنهايم) وأنتون ستاخ (جريتر فورت) وجوشوا فاجنومان (هامبورج).
وسيكون فلوريان مولر حارس مرمى شتوتغارت، الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي.
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