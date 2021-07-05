أنس جابر تحقق إنجازا رائعا وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون... فيديو

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا، اليوم الإثنين، إلى دور الربع النهائي من بطولة "ويمبلدون" للتنس.

وتغلبت أنس جابر، على البولندية إيجا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميًا، بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعة و41 دقيقة من اللعب.

وقلبت التونسية أنس جابر تأخرها أمام البولندية إيجا سواتيك، بمجموعة في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إلى فوز بواقع 5-7، و6-1، و6-1، لتبلغ الدور ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي.

Shot-making from another planet 🪐 🇹🇳 @Ons_Jabeur turns it around and defeats Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 to reach the last eight at #Wimbledon for the first time! pic.twitter.com/JYqCozrr5l — wta (@WTA) July 5, 2021

وستواجه أنس جابر في ربع النهائي، البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي فازت على إيلينا ريباكينا، بمجموعتين لواحدة.

وكانت اللاعبة التونسية قد تأهلت إلى الدور الثمن النهائي بعد الفوز على المصنفة 12 عالميا، الإسبانية غاربيني موغوروزا، بمجموعتين لواحدة بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب.

وخلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة، خسرت أنس جابر المجموعة الأولى أمام موغوروزا، بنتيجة 5-7، قبل أن تعود بقوة وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة تباعًا بنتيجتي 6-3 و6-2.