الأهلي المصري... موسيماني يمنح كهربا فرصة جديدة بعد الأزمة العنيفة

كشفت تقارير صحفية عن نية المدير الفني لفريق كرة القدم للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، منح لاعب الفريق محمود عبد المنعم (كهربا) فرصة أكبر للمشاركة في المباريات المقبلة.

وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري لاحظ موسيماني التزام كهربا الفترة الماضية، واحترامه وجهة نظر الجهاز الفني وعدم افتعال أزمات في صفوف الفريق.

ولفت الموقع إلى أن المدير الفني للأهلي يخطط لمنح كهربا، صانع ألعاب الأهلي، فرصة أكبر للمشاركة في المباريات سواء بشكل أساسي أو بديل.

وأشار إلى أن موسيماني أثنى على التزام كهربا في الفترة الأخيرة واجتهاده في التدريبات الجماعية، وهو ما دفعه لمنح كهربا الفرصة في مباراتي الترجي وبيراميدز، الماضيتين.

وأفاد الموقع بأن موسيماني عقد جلسة مع اللاعب بعد مباراة بيراميدز طالبه بضرورة التركيز ووعده بأن يحصل على فرصة أكبر في الفترة القادمة.

ونقل الموقع عن حازم الحديدي، وكيل أعمال كهربا، كواليس الجلسة، وقال الحديدي إن "كهربا لن يرحل عن الأهلي.. اللاعب لديه إصرار شديد على العودة للتشكيل الأساسي للفريق، ويحظى بدعم ومساندة كل المسؤولين بالنادي وعلى رأسهم مدربه موسيماني".

وأوضح الحديدي أن "موسيماني اجتمع مع كهربا وأخبره أنه سعيد بتطور مستواه في التدريبات لذا بدأ في إشراكه في المباريات بشكل تدريجي بداية من مباراة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي بجانب ظهوره في مباراة الترجي التونسي في الدقائق الأخيرة".

ولفت وكيل كهربا إلى أن "موسيمانى أبلغ اللاعب أنه سيواصل منحه فرصة المشاركة مع الأهلى فى مباريات الدورى من أجل تجهيزه للنهائى الأفريقي، شريطة أن يستغل الفرصة ويستعيد لياقته الفنية والبدنية التى تؤهله لحجز مكان أساسى بتشكيلة الفريق بصفة مستمرة لا سيما وأنه أحد أهدافى الفريق".

وكانت أزمة، وصفها الإعلام الرياضي بـ"العنيفة"، حدثت بين كهربا وموسيماني في مارس/ آذار الماضي، عقب إحدى مباريات الدوري المصري، لرفض كهربا أن يكون احتياطا والجلوس على مقاعد البدلاء، وتعامل كهربا "بشكل غير لطيف" مع مدربه، وتجاهل تحيته ورفض تبادل مصافحته عقب المباراة، خاصة وأن المدرب اعتاد مصافحة جميع اللاعبين عقب كل مبارة.

وأعلن النادي الأهلي معاقبة كهربا، وأصدر قرارًا بإيقافه عن اللعب لمدة شهر، وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه مصري، بسبب عدم الالتزام.