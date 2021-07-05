جونسون لمشجعي منتخب إنجلترا: ادعموا فريقكم بحماس ولكن بمسؤولية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الجماهير ينبغي أن تدعم منتخب إنجلترا لكرة القدم هذا الأسبوع بحماس ولكن أيضا بمسؤولية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء، عندما سئل عن المخاطر المتمثلة في توجه الجماهير إلى الملاعب لتشجيع المنتخب في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بحسب "رويترز".

وخلال مؤتمر صحفي سئل جونسون إذا ما كان بهذا يخاطر بأحداث تشهد "انتشارا فائقا" لفيروس كورونا، فأجاب: "نصيحتي للجميع بشكل واضح هي دعم منتخب إنجلترا، بحماس ولكن بطريقة مسؤولة".

وقبل يومين تأهل منتخب إنجلترا لنصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، عقب فوزه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على نظيره الأوكراني، وذلك في مباراة ربع النهائي التي أجريت على استاد "أولمبيكو" في روما.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا، نظيره الدنماركي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن ترفع بريطانيا الكثير من القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، بدءا من 19 من الشهر الجاري، بالرغم من ارتفاع نسبة إدخال الأشخاص للمستشفيات بسبب الإصابة.