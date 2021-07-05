عودة الجماهير إلى المدرجات الإنجليزية ابتداء من الموسم المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن عودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب كرة القدم بالكامل ابتداء من 19 يوليو/ تموز الجاري.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، اليوم، إن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لن يكون إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة في إنجلترا اعتباراً من 19 يوليو، معلناً أيضاً إنهاء إلزامية التباعد الاجتماعي.

Fans have been hugely missed and we welcome today’s announcement by the Government. We are looking forward to full and safe #PL stadiums in 2021/22 More: https://t.co/AWwxB3b58c pic.twitter.com/3Wusdvg4Hq — Premier League (@premierleague) July 5, 2021

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان "بينما نتحرك نحو قرار حكومي بشأن الخطوة 4 من خارطة الطريق وما بعدها، سنواصل العمل مع أصحاب المصلحة في كرة القدم والسلطات العامة ذات الصلة لضمان أن تتم العودة إلى السعة الكاملة بطريقة تحافظ على سلامة الجميع".

وأضاف "لقد غاب المشجعون بشكل كبير، لذا نرحب بإعلان الحكومة اليوم ونتطلع إلى الملاعب الكاملة في موسم 2021/22".

وبهذا القرار سيكون متاحاً للجماهير الإنجليزية الحضور بشكل كامل في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، وسيعمل بالقرار قبل ثلاثة أسابيع من إنطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 أغسطس، عندما يستضيف برينتفورد الصاعد الجديد أرسنال.

وبذلك ستعود الجماهير للمدرجات في إنجلترا في مسابقة الدوري الإنجليزي بنسبة 100%، دون أي قيود إلزامية بسبب فيروس كورونا، أو تحديد عدد معين من الجماهير للحضور في المباريات.