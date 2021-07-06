إعلام: برشلونة يفتح الباب أمام غريزمان للرحيل هذا الصيف

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى رغبة نادي برشلونة في بيع لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبيل انطلاق الموسم الجديد 2022/2021 .

وكشف البرنامج الإسباني الشهير "إل شيرنغيتو"، أن نادي برشلونة سيتفق خلال الساعات المقبلة مع غريزمان، على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووضع العروض أمامه من أجل اختيار المناسب منها.

🗣️"El BARÇA le comunicará a GRIEZMANN en las próximas HORAS que le quieren VENDER"



⚠️"En los últimos días han hablado con EQUIPOS para COLOCARLE"



La información de @jotajordi13 en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/zO1b10d8oI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 5, 2021

ويعيش نادي برشلونة أزمة مالية كبيرة، ويرغب بتقليص قيمة الرواتب العالية التي يدفعها للاعبيه، وذلك من أجل إنهاء ملف تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بالإضافة لضم لاعبين في خط المقدمة بشكل مجاني في الأسابيع الماضية، وهما أغويرو وديباي.

وتعاقد برشلونة مع غريزمان، صيف 2019، مقابل دفع شرطه الجزائي البالغ 120 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو/حزيران 2024. وخلال الموسم الماضي، أحرز الفرنسي 19 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وكان العنصر الأكثر فعالية في تتويج برشلونة بلقب كأس الملك الموسم الماضي، وهو أول لقب ناله غريزمان مع برشلونة خلال موسمين.