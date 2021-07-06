مدرب إيطالي: رونالدو شركة متعددة الجنسيات وله مصالح شخصية

كشف المدرب الإيطالي السابق لنادي يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، عن وجود صعوبة في تعامله مع كريستيانو رونالدو أثناء فترة قيادته للنادي.

وقال ساري في تصريحات لمحطة "سبورت إيطاليا" التلفزيونية، إنه "ليس من السهل التعامل مع رونالدو، فهو شركة متعددة الجنسيات لها مصالح شخصية يجب دمجها مع مصالح الفريق. أعتبر نفسي مدربا أفضل من كوني مديرا".

وأضاف: "هناك أيضا الكثير من الجوانب الإيجابية، لأن رونالدو سيأتي بالنتائج في نهاية المطاف، وهي نتائج مهمة... إنه يمثل شيئا يتجاوز النادي مع امتلاكه أكثر من 200 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه مشكلة في مجتمعنا. لسوء الحظ، هناك الكثير من الحديث عن اللاعبين والقليل من الحديث عن الفرق".

وتابع ساري: "فزنا بالدوري دون حتى أن نحتفل به، الكل ذهب للعشاء بمفرده".

وختم المدرب الإيطالي، قوله: "لقب الدوري كان أمرا مفروغا منه داخل النادي وخارجه. لكن هذا العام رأيتهم يحتفلون بالمركز الرابع، لذا ربما كانت هذه هي الظروف المثالية للذهاب إلى يوفنتوس".

وقاد ساري يوفنتوس لإحراز لقب الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020، لكنه أقيل في نهاية الموسم بعد خسارته أمام أولمبيك ليون في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.