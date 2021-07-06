سامي الجابر يلبي طلب مشجعة للهلال السعودي ويمنحها هدية... فيديو

واستقبل الجابر المشجعة الهلالية يارا، ومنحها هدية عبارة عن عدة قمصان لنادي الهلال بألوان مختلفة تحمل الرقم 9 وأسماء سامي الجابر وروح الهلال.
هذا الفيديو يصنع يومك .. شكراً سامي الجابر هذه الزيارة الجميلة لهذه الفتاة .. الله يسعدك دنيا وآخرها مثل ما أسعدتها 💙@SamiAlJaber— أحمد العجلان (@ahmad2man) July 6, 2021
pic.twitter.com/JG6Dyat8MJ
وغردت يارا قبل عدة أيام: "أنا أحبك عمو سامي وأمنية حياتي أقابلك لأنك أسطورتنا وكلنا نقتدي فيك وبأخلاقك".
ورد الجابر على تغريدة المشجعة الهلالية: "وأنا أحبك يا قلب عمو سامي. ويا سعدي إني أقابلك أول ما أرجع الرياض إن شاء الله. بتواصل معك وعطيني رقمك يا روح الهلال".
هذا ونال تصرف سامي الجابر استحسانا واسعا في الأوساط الرياضية في المملكة العربية السعودية، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يلبي فيها أسطورة الكرة السعودية رغبة المشجعين.
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