حملة تبرعات لطفلة ألمانية تعرضت للتنمر بسبب بكائها بعد الخسارة أمام إنجلترا

دشن مشجع كرة قدم، من جنوب ويلز في بريطانيا، حملة لجمع تبرعات لصالح فتاة ألمانية صغيرة تعرضت للتنمر على الإنترنت.

وسخر مشجعو إنجلترا، في تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من الفتاة التي ظهرت على الشاشة وهي تبكي وسط الجمهور بعد فوز إنجلترا على ألمانيا في بطولة يورو 2020، في سلوك وصفه لاعب منتخب إنجلترا السابق، غاري لينيكر، بأنه "شيء مثير للاشمئزاز للغاية، مرض كراهية الأجانب".

وجمع المشجع جويل هيوز، حتى الآن، ما يزيد على 8 آلاف جنيه إسترليني لتقديمها "هدية لطيفة" للفتاة "ليبين لها أن الجميع في المملكة المتحدة ليسوا بهذه البشاعة"، وفقا لـ"بي بي سي".

وقال هيوز، من كيرليون في مدينة نيوبورت، إنه يرغب في التواصل مع أسرة الفتاة بشأن حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت.

وأعرب رجل الأعمال، البالغ من العمر 51 عاما، في تصريحات لـ"بي بي سي"، عن استيائه من "التنمر الدنيء على صور تلك الفتاة الصغيرة"، قائلا إنه يعتقد أن المملكة المتحدة "تحولت إلى دولة غير متسامحة"، وأن "هناك الكثير من كراهية الأجانب حاليا".

وأضاف: "لدينا أقلية صاخبة من الحمقى يفسدون الجيد في المملكة المتحدة ويشوهون صورتنا على الساحة العالمية ويدمرون علاقتنا مع أصدقائنا وشركائنا في أوروبا".